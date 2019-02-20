Иранскую лыжницу-архитектора Бахер на родине критикуют за слабые результаты

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Иранская лыжница Саманех Бейрами Бахер, которая была знаменосцем своей сборной на Олимпийских играх в Пхёнчхане, на родине подвергается критике за слабые результаты на международных соревнованиях. Об этом она рассказала ТАСС во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

Бахер, которая по профессии является архитектором, была единственной иранской лыжницей на Играх в Пхёнчхане. В Южной Корее она показала худший результат среди 68 участниц квалификационного забега.

"Благодаря Играм я стала знаменитой, но с плохой точки зрения, поскольку все средства массовой информации интересовало только то, почему я была последней. Но я не могла выступить лучше: я не пловец и не легкоатлет - тренироваться я могу только три месяца в году", - сказала Бахер. "Я старалась объяснить, что для высоких результатов надо постоянно тренироваться на снегу. У меня же есть такая возможность только три месяца, когда в северной части страны есть снег", - отметила она.

Спортсменка рассказала, что после Олимпиады она была близка к тому, чтобы завершить карьеру, однако после поставила перед собой новую цель - выступить на Играх в Пекине. "Я поняла, что Олимпиада - главное в моей жизни", - сказала она.

После Игр в Пхёнчхане Бахер вышла замуж за известного иранского архитектора. "И сейчас я работаю в его компании. Каждый день после тренировки я приезжаю в офис и работаю около 5 часов", - пояснила она.

В квалификации к гонке с раздельным стартом чемпионата мира Бахер стала 14-й. На прошлом чемпионате мира она была 24-й.