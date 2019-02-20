FISA не будет предъявлять дополнительные требования к российским гребцам в 2019 году

ТАСС, 20 февраля. Международная федерация гребного спорта (FISA) не будет предъявлять дополнительные требования к Федерации гребного спорта России (ФГСР) в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба FISA.

Решение принято на заседании совета FISA в связи с восстановлением в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Дополнительные требования к российским гребцам предъявлялись в 2016-2018 годах. Российские спортсмены неоднократно проходили дополнительные допинг- тестирования.

Сообщается, что федерация ожидает опубликования данных, полученных экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московской лаборатории. Выводы WADA могут повлиять на судьбу российских спортсменов, упомянутых в докладе главы комиссии Ричарда Макларена.

В январе эксперты WADA успешно скопировали базу данных московской антидопинговой лаборатории с 2011 по 2015 год. Получение базы данных было одним из условий восстановления РУСАДА. Позднее WADA по итогам заседания исполкома приняло решение сохранить за РУСАДА статус соответствия.