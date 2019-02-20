Фигуристы Сопот и Полуянова усложнят программы, чтобы побороться за победу на Универсиаде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Российская спортивная пара Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот намерены после финала Кубка России усложнить программы, чтобы иметь больше шансов на победу в Универсиаде в Красноярске. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

Сопот и Полуянова стали в финале Кубка России третьими, фигуристы облегчили прыжковый контент из-за недавней травмы партнерши. Турнир выиграли Алина Пепелева и Роман Плешков, в сумме короткой и произвольной программ они показали результат 194,67 балла, вторыми стали Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (188,20), Полуянова и Сопот заработали за два облегченных проката 178,99 балла.

"Главный старт впереди - это Универсиада, и мы будем биться в Красноярске за победу, - рассказал Сопот. - Мы будем усложнять программы, чтобы быть более уверенными, чтобы наши шансы на успех были выше. С учетом последних проблем в финале Кубка России все сложилось неплохо - сезон выдался рваный, в нем были и победы, и поражения. Здесь, в Великом Новгороде, после проблем из-за травмы Насти нам пришлось выступать практически с чистого листа".

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта, соревнования фигуристов стартуют 6 марта.