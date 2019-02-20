Тренер "Фенербахче" считает, что команда должна навязать "Зениту" свою игру в матче ЛЕ

Встреча "Зенит" - "Фенербахче" пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

"У нас есть свои сильные качества, и в завтрашней игре мы хотим их полностью реализовать. Нам нужно доказать, что мы являемся командой, способной показывать футбол высокого уровня. Завтра мы должны заставить "Зенит" играть по нашим правилам, чтобы игроки подстраивались под наш стиль игры", - сказал Янал.

"Мы ставим перед собой задачи победить в Лиге Европы, несмотря на то, что перед сезоном такой цели не стояло. У нас есть желание продолжить победный путь, мы знаем сильные стороны соперника, и нам надо будет сделать так, чтобы они были нейтрализованы. Наша задача хорошо сыграть как в нападении, так и в защите. Будем стараться сохранить то преимущество", - добавил Янал.

Первая игра, прошедшая в Стамбуле, закончилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.