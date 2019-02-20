Шестикратная чемпионка мира по самбо Мохнаткина будет выступать в организации Bellator

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Шестикратная чемпионка мира по самбо россиянка Марина Мохнаткина подписала контракт с американской организацией боев смешанных единоборств (ММА) Bellator. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсменки Адриан Бакош.

"Марина Мохнаткина будет выступать в Bellator", - сказал Бакош.

Менеджер также сообщил, что контракт рассчитан на четыре поединка, а дата дебюта и имя соперницы пока неизвестны.

Мохнаткина является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо. Также в ее активе золото Универсиады в Казани и победа на Всемирных играх боевых искусств.

На счету 30-летней спортсменки четыре победы и одно поражение в ММА. Муж Мохнаткиной - Михаил - также выступает в ММА, он является чемпионом мира по самбо.