Квят стал первым по итогам третьего дня зимних тестов "Формулы-1"

ТАСС, 20 февраля. Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят занял первое место по итогам третьего дня предсезонных тестов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Тесты проходят в Барселоне.
Квят показал время 1 минута 17,704 секунды (137 кругов). Вторым стал финский гонщик команды "Альфа Ромео" Кими Райкконен (отставание - 0,058 секунды, 138 кругов), на третьей строчке расположился австралиец Даниэль Риккьярдо из "Рено" (+0,460; 80).
Предсезонные тесты в Барселоне продолжатся в четверг.