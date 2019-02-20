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Формула-1

Квят стал первым по итогам третьего дня зимних тестов "Формулы-1"

Второе время показал Кими Райкконен, третий результат у Даниэля Риккьярдо

ТАСС, 20 февраля. Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят занял первое место по итогам третьего дня предсезонных тестов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Тесты проходят в Барселоне.

Квят показал время 1 минута 17,704 секунды (137 кругов). Вторым стал финский гонщик команды "Альфа Ромео" Кими Райкконен (отставание - 0,058 секунды, 138 кругов), на третьей строчке расположился австралиец Даниэль Риккьярдо из "Рено" (+0,460; 80).

Предсезонные тесты в Барселоне продолжатся в четверг.

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