Выделенные РПЛ деньги помогли "Анжи" выплатить футболистам зарплату за месяц

"Это тот транш, который поступил в конце января, лига посылает нам эти деньги, которые являются доходами от трансляций. Мы выплатили футболистам зарплату за один месяц, и огромное спасибо президенту РПЛ Сергею Геннадьевичу Прядкину. Благодаря этой помощи удалось поднять настроение футболистам, - сказал Агарагимов. - Настроение у футболистов было подавленным - все приехали на сборы после праздников, но сейчас они в хорошем расположении духа тренируются на сборе в Кисловодске".

Ранее "Анжи" заключил с букмекерской компанией "Париматч" партнерское соглашение, которое рассчитано до конца сезона. "Те средства, которые мы получим от спонсорского соглашения, позволяют нам оплачивать авиабилеты, проживание, питание, ежедневные расходы на оперативную хозяйственную деятельность клуба. Сумма не такая большая, она не позволит погасить нам долги по зарплате за месяц. Я ранее говорил, что долги по зарплатам у нас составляли 78 млн рублей, сейчас уменьшились до 70 млн", - отметил гендиректор клуба.

"Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России, на очко отставая от "Уфы", которая находится в зоне стыковых матчей.

"Наша основная цель - доиграть сезон. Мы обещали всем, что это сделаем, и Прядкину, и всей футбольной общественности. Досрочно покидать РПЛ не хотим, ищем спонсоров, на месте не сидим. Приход спонсора - глоток свежего воздуха для нас, еще пара спонсоров у нас намечается. Есть понимание, откуда может быть поступление денег", - подчеркнул Агарагимов.