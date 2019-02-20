Сотрудники "ВТБ-Арены" начали подготовку газона к матчу РПЛ "Динамо" - "Спартак"

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Газон "ВТБ-Арены - Центрального стадиона "Динамо им. Льва Яшина" благополучно перенес морозы, сейчас идет его подготовка к матчу чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Динамо", которая занимается управлением стадиона.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что руководство лиги озабочено состоянием газона на стадионах "Динамо" и тульского "Арсенала". Про поле арены в Петровском парке Прядкин сказал, что оно вызывает большие нарекания.

"Газонное покрытие футбольного поля благополучно перенесло самые суровые морозы благодаря особой системе ухода. Сейчас идет активная подготовка газона к первой игре: специальная служба агрономов пробудила траву после периода холодов и проводит подкормку, полив и подогрев", - сообщили в пресс-службе компании.

Матч 19-го тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 10 марта, начало в 19:00 мск. Это будет первая игра на стадионе после его реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену, на которой, в частности, можно проводить матчи по хоккею и футболу, с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.