Мусаев: "Краснодар" не поменял свою позицию по вопросу пребывания Мамаева в клубе

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" не собирается менять свою позицию по вопросу дальнейшего пребывания полузащитника Павла Мамаева в команде. Об этом журналистам рассказал старший тренер команды Мурад Мусаев.

"Клуб уже несколько раз по Мамаеву объяснял свою позицию. Не считаю, что нужно что-то комментировать дополнительно", - сказал Мусаев.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин и Мамаев содержатся в СИЗО, 6 февраля им был в очередной раз продлен арест до 8 апреля. "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза по поводу расторжения контракта с игроком и не включил его в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы. 14 февраля футболист принял участие в первом в истории российских СИЗО футбольном матче.

Мамаев, его друг Александр Протасовицкий, Кокорин, младший брат Кокорина Кирилл 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", когда несколько мужчин напали на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.