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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Президент FIS на русском языке пожелал удачи участникам ЧМ по лыжным видам спорта

Джанфранко Каспер обратился с приветственным словом во время церемонии открытия турнира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер на русском языке пожелал удачи участникам чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. С приветственным словом к участникам турнира Каспер обратился во время церемонии открытия, которая прошла на центральной площади Зефельда, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Дорогие спортсмены, желаю вам приятных дней и успеха в Зефельде", - сказал швейцарец, который в своей речи также использовал немецкий, французский и английский языки.

Чемпионат мира пройдет с 21 февраля по 3 марта. Всего на турнире будут разыграно 22 комплекта наград, 12 - в лыжных гонках. Медали будут разыграны также в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

Первые награды будут разыграны в четверг в спринтерских лыжных гонках классическим стилем.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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