Футболисты "Анжи" будут тренироваться во время чемпионата России в Кисловодске

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты махачкалинского "Анжи" во время оставшейся части чемпионата России будут жить и готовиться к матчам на базе в Кисловодске. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

Во время первой части чемпионата махачкалинская команда жила и тренировалась в подмосковном Подольске. Клуб имеет долги по выплатам как игрокам и сотрудникам команды, так и перед контрагентами.

"Мы переехали в Кисловодск, считаем, что там нам предоставлены хорошие условия по соотношению "цена- качество" по нашему бюджету. Плюс присутствует фактор наличия у нас некоторых игроков из Краснодара, Осетии, Грозного, и ребята в паузах могут доехать до дома на машине за четыре-пять часов, - сказал гендиректор. - Там выгоднее тренироваться, хороший воздух, все условия для тренировочного процесса. Также мы арендуем в Ессентуках новый газон, на котором сборная Нигерии тренировалась во время чемпионата мира".

"Плюс мы учитываем поездки в другие города. В Санкт- Петербург из Минеральных Вод ежедневно летают самолеты, в то время как из Махачкалы - два раза. В Краснодар команда может добраться как на самолете, так и на поезде. И нам так проще, нежели лететь самолетом из Махачкалы через Москву в Краснодар, и дешевле", - добавил он.

В Кисловодске команда будет заниматься как минимум до матча в Санкт-Петербурге с "Зенитом", который пройдет 14 апреля, сообщил гендиректор "Анжи". "Мы вынуждены рационально использовать каждый рубль, далее посмотрим по календарю, все зависит от игр - мы все это просчитываем. Мы поймем, откуда нам лететь выгоднее в апреле-мае в какие города - из Минеральных Вод или из Махачкалы. В Махачкале есть тоже отель, который предложил нам хорошую цену, поэтому рассмотрим и этот вариант тоже", - подчеркнул он.

"Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате Российской премьер-лиги, на очко отставая от "Уфы", которая находится в зоне стыковых игр. Следующий матч команда проведет 1 марта в гостях против "Оренбурга".