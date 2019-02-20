"Динамо" уступило "Металлургу" в матче чемпионата КХЛ, потерпев третье поражение подряд

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" проиграло магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Яков Рылов (8-я минута) и Максим Матюшкин (35). У проигравших отличился Патрик Закриссон (24). "Динамо" потерпело третье поражение в КХЛ подряд.

Александр Еременко провел 390-й матч в составе "Динамо" и установил новый клубный рекорд по количеству матчей среди вратарей. Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Мышкину, игравшему за бело-голубых в 1980-1990 годах.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 70 очков в 61 матче. В плей-офф "Динамо" сыграет с хельсинкским "Йокеритом". "Металлург" идет третьим на Востоке, набрав 82 очка после 61 игры.

В заключительном матче в регулярном чемпионате "Динамо" дома сыграет с нижегородским "Торпедо" 22 февраля, в тот же день "Металлург" примет казанский "Ак Барс".