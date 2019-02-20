Легкоатлетка Сидорова выиграла общий зачет Зимнего тура IAAF

ТАСС, 20 февраля. Россиянка Анжелика Сидорова стала победительницей в соревнованиях по прыжкам с шестом на заключительном этапе Зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в немецком Дюссельдорфе.

27-летняя спортсменка показала результат 4,77 метра. Сидорова также стала победительницей общего зачета Зимнего тура.

Сидорова является двукратной чемпионкой России (2014, 2015) и победительницей чемпионата Европы (2014). В помещениях на ее счету пять побед в первенстве страны (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) и одна - на континентальном первенстве (2015).

Следующий турнир, на котором выступит Сидорова, пройдет 23 февраля во французском Клермон-Ферране.