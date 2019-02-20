"Севилья" стала первым участником 1/8 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 20 февраля. Испанская "Севилья" обыграла итальянский "Лацио" со счетом 2:0 в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Матч прошел в Испании.

Голами отметились Виссам Бен-Йеддер (20-я минута) и Пабло Сарабия (78). На 60-й минуте полузащитник "Севильи" Франко Васкес получил вторую желтую карточку и был удален с поля, на 71-й минуте полузащитник "Лацио" Адам Марушич получил прямую красную карточку за грубую игру.

В первом матче, прошедшем в Италии, "Севилья" одержала победу со счетом 1:0, по сумме двух матчей испанцы вышли в 1/8 финала.

Бывший футболист "Спартака", ныне выступающий за "Севилью" голландец Квинси Промес вышел на замену на шестой минуте встречи вместо получившего травму Серхио Эскудеро. Нападающий результативными действиями не отметился.

Игра была вынесена на вторник в соответствии с правилами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которым два клуба из одного города не могут играть в один день. Таким образом, в четверг встречу в Севилье проведет "Бетис".