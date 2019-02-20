"Зенит" постарается решить задачу выхода в 1/8 финала ЛЕ в ответном матче с "Фенербахче"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в четверг в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы примет на своем поле турецкий "Фенербахче". Встреча пройдет на стадионе "Газпром-Арена" и начнется в 20:55 мск.

В первой игре 1/16 финала турнира в Стамбуле турецкий клуб одержал победу со счетом 1:0. В составе "Фенербахче" мяч забил алжирский нападающий Ислам Слимани, для которого этот гол стал третьим в текущей еврокубковой кампании и четвертым в нынешнем сезоне. "Зенита" же не воспользовался своим единственным стопроцентным шансом, не реализовав пенальти.

Чтобы пройти в 1/8 финала турнира, "Зениту" необходимо победить "Фенербахче" с разницей в два мяча и больше. Турецкому клубу для выхода в следующую стадию Лиги Европы достаточно сыграть вничью или даже минимально уступить, забив при этом один мяч. Если основное время встречи завершится со счетом 1:0 в пользу хозяев, команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. При отсутствии голов победитель противостояния определится в серии послематчевых пенальти.

Статистика домашних встреч говорит в пользу "Зенита" - петербургский клуб не проиграл на своем поле ни одного матча в Лиге Европы в текущем сезоне, выиграв все пять поединков. Всего же в 20 последних домашних еврокубковых играх петербуржцы одержали 17 побед. "Зенит" 18 раз начинал двухматчевые еврокубковые противостояния с поражения в гостях, в семи случаях пробившись в следующий раунд. Последний раз это произошло на стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы сезона-2017/18 с шотландским "Селтиком".

"Зенит" ожидает сложная игра

В предстоящем матче российскому клубу не смогут помочь полузащитники Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов, Клаудио Маркизио и защитник Эмануэль Маммана. По словам главного тренера команды Сергея Семака, состав ожидают небольшие изменения по сравнению с первой игрой в Стамбуле. При этом он не исключил, что свой шанс может получить 20-летний полузащитник Леон Мусаев.

От самого матча Семак ожидает сложного противостояния. "Соперник приедет без ряда футболистов, однако их игровая модель не изменится. Да, на выезде они играют не так, как при своих болельщиках, но это очень серьезный соперник. "Фенербахче" имеет небольшое преимущество, нас ждет сложный матч", - сказал Семак.

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун отметил, что российский клуб приложит максимум усилий для выхода в следующий раунд. "Мы сделаем все возможное, чтобы пройти "Фенербахче". Тренерский штаб анализировал игру соперника, игроки "Зенита" приложат максимум усилий для победы и выхода в следующий раунд. Каждая команда, которая играет дома, имеет преимущество, нас ждет хорошая поддержка со стороны болельщиков, а мы будем стараться ", - отметил Азмун.

"Фенербахче" хочет закрепить успех

В матче с "Зенитом" турецкому клубу не помогут два игрока - Мехмет Экиджи и Маурисио Исла. Первый футболист не прилетел в Санкт-Петербург из-за травмы, а второй - из-за перебора желтых карточек в рамках Лиги Европы.

Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел, с 2004 по 2007 год выступавший за "Зенит", отметил, что ему будет приятно сыграть в Санкт-Петербурге. "Мы знаем своего соперника и верим, что достаточно хорошо к нему подготовились. Что касается моего возвращения, то мне всегда приятно приезжать в Санкт-Петербург. Здесь я провел три с половиной года, "Зенит" всегда вызывает у меня теплые воспоминания, поэтому мне будет приятно сыграть в этом матче", - сказал Шкртел.

Главный тренер "Фенербахче" Эрсун Янал отметил, что задача его подопечных - закрепить успех, добытый в домашнем матче. "У нас есть свои сильные качества, в завтрашней игре мы хотим их полностью реализовать. Нам нужно доказать, что мы являемся командой, способной показывать футбол высокого уровня. Завтра постараемся заставить "Зенит" действовать по нашим правилам, чтобы его игроки подстраивались под наш стиль игры", - заявил Янал.