"Колорадо" разгромил "Виннипег". Варламов отразил 26 бросков

ТАСС, 21 февраля. "Колорадо" одержал разгромную победу над "Виннипегом" со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 26 бросков по воротам.

В составе победителей шайбы забросили Карл Содерберг (24-я минута), Микко Рантанен (32), Нэйтан Маккиннон (41), Мэтт Калверт (42), Тайсон Джост (46), Габриэль Ландеског (58) и Эй-Джи Грир (60). Единственный гол в составе гостей на свой счет записал Кайл Коннор (42). Лучшим игроком матча стал Содерберг (1+2). Второй звездой был признан Джост (1+2), третьей - Маккиннон (1+0).

В матче также принял участие защитник Никита Задоров ("Колорадо"). Он провел на площадке 14 минут 58 секунд, совершил три хита и заблокировал два броска соперника. Защитник гостей Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился. Нападающий хозяев Владислав Каменев по- прежнему восстанавливается после травмы плеча.

В следующей встрече "Колорадо" 23 февраля на выезде сыграет с "Чикаго". "Виннипег" в этот же день в гостях встретится с "Вегасом". "Колорадо" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (61 очко). "Виннипег" идет на третьей строчке (76).