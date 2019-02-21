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Правительство РФ не рассматривает вопрос преобразования Минспорта в агентство

Министерство спорта в нынешнем виде было вновь создано в 2008 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство не рассматривает возможность переформатирования Министерства спорта РФ в агентство. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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"Таких разговоров [в правительстве] не ходит, - сказала Голодец. - Министерство спорта выполняет очень важные функции, на него возложены серьезные задачи, в том числе в рамках национального проекта по вовлечению граждан в занятия массовым спортом. Минспорт должен разрабатывать механизм по поддержке и продвижению в России возможности для занятий спортом для разных категорий людей. Министерство спорта большое внимание уделяет как спорту высших достижений, так и массовому спорту".

Министерство спорта в нынешнем виде было вновь создано в 2008 году после упразднения Федерального агентства по физической культуре и спорту (Росспорт).

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