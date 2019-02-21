Голодец: Россия поддерживает Инфантино на посту президента ФИФА

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия поддерживает президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в его выдвижении на новый срок. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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"Россия поддержала выдвижение Инфантино, - сказал Голодец. - То, что было сделано во время чемпионата мира по футболу, вызывает огромное уважение. Инфантино - человек хороших спортивных олимпийских принципов, он продвигает возможности для занятий спортом разных категорий населения, очень активно поддерживает развитие женского спорта".

"По-человечески он себя показал с самой лучшей стороны. Образованный, честный и профессиональный человек", - добавила вице-премьер.

В начале февраля стало известно, что Инфантино является единственным кандидатом на пост главы ФИФА на предстоящих выборах, которые пройдут 5 июня на конгрессе организации в Париже.

Инфантино был избран на пост президента ФИФА в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого пост главы организации покинул Йозеф Блаттер. Под руководством Инфантино был реализован пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление организации.