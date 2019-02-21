Голодец: cитуация с Кокориным и Мамаевым негативно повлияла на имидж футбола

"Конечно [есть негативное влияние], но так бывает в любой сфере деятельности и жизни, - сказала Голодец. - Если кто-то себя повел недостойно, кто-то нарушил закон, кто-то попрал права, свободы других людей, то это бросает тень и на развитие карьеры. Очень важно прививать с самых юных лет культуру, культуру взаимоотношений, уважение к личности".

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Скандальная ситуация с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева негативно повлияла на имидж футбола. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Когда я работаю, то посещаю школы, а также детские футбольные школы, - продолжила вице-премьер. - Мы очень много об этом говорим, об этом говорят директора школ. Сегодня они наряду с преподаванием футбола вводят много дисциплин, связанных с обучением ребят, их умением вести себя, умением общаться, контактировать, социализироваться. Ребят водят в музеи и театры, а коллеги из спортивных школ много обращаются по расширению подобных программ, чтобы в будущем исключить проявление такого поведения".

8 октября прошлого года нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя автомашины "Мерседес" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины, принадлежащей ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Максимальный срок наказания по обеим статьям - два года лишения свободы, поэтому данная переквалификация никак не отразится на максимальном сроке наказания футболистам. Им вменяется также ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), она предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

В начале февраля Тверской суд Москвы продлил до 8 апреля меру пресечения в виде ареста всем фигурантам дела.