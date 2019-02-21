Овечкин заявил, что "Вашингтон" намерен снова завоевать Кубок Стэнли

ТАСС, 21 февраля. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин намерен снова выиграть Кубок Стэнли, но это будет сложнее сделать, чем в прошлом году. Слова россиянина приводит "Газета.Ru" со ссылкой на сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Я хочу делать это [выиграть Кубок Стэнли] снова и снова. Самая важная вещь - это побеждать. Когда я только пришел в НХЛ, мне хотелось выигрывать индивидуальные призы. Сейчас же я хочу выигрывать Кубок Стэнли", - заявил россиянин.

"Думаю, что мы все хотим повторить прошлогодний успех, но это будет трудно. Никто не знает, что нас ожидает, впереди подъемы и падения, но самое главное - быть вместе и оставаться сконцентрированными", - добавил он.

Овечкин перешел в "Вашингтон" в 2005 году. В прошлом сезоне команда впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли, а Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф. В начале февраля в матче "Вашингтона" и "Ванкувера" Овечкин нападающий набрал 1180-е очко (644+536) и побил рекорд Сергея Федорова (1179 очков) по результативности среди всех российских хоккеистов в регулярных чемпионатах заокеанской лиги.