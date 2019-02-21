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Футбол в России

Голодец: кандидат на пост президента РФС Дюков имеет сильную поддержку в сообществе

Выборы главы Российского футбольного союза пройдут 22 февраля
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков имеет сильную поддержку в футбольном сообществе. Об этом ТАСС в интервью заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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"Знаю, что у Александра Дюкова очень серьезная программа развития, я с ней знакома, - отметила Голодец. - В ней очень большое внимание уделяется развитию детского и юношеского футбола, есть очень серьезное взаимодействие со всеми футбольными клубами. Я понимаю, что сегодня у Дюкова очень сильная поддержка в футбольном сообществе".

"Думаю, что это будет новый этап в развитии футбола. Мне хочется пожелать ему успехов на выборах, если коллеги окажут ему доверие, то и в дальнейшей работе", - добавила она.

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Председатель совета директоров петербургского "Зенита" и глава "Газпром нефти" Дюков является единственным кандидатом на пост главы РФС.

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Российский футболГолодец, Ольга Юрьевна
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