Голодец: кандидат на пост президента РФС Дюков имеет сильную поддержку в сообществе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков имеет сильную поддержку в футбольном сообществе. Об этом ТАСС в интервью заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Знаю, что у Александра Дюкова очень серьезная программа развития, я с ней знакома, - отметила Голодец. - В ней очень большое внимание уделяется развитию детского и юношеского футбола, есть очень серьезное взаимодействие со всеми футбольными клубами. Я понимаю, что сегодня у Дюкова очень сильная поддержка в футбольном сообществе".

"Думаю, что это будет новый этап в развитии футбола. Мне хочется пожелать ему успехов на выборах, если коллеги окажут ему доверие, то и в дальнейшей работе", - добавила она.

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Председатель совета директоров петербургского "Зенита" и глава "Газпром нефти" Дюков является единственным кандидатом на пост главы РФС.