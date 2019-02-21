СМИ: ЦСКА намерен приобрести 19-летнего футболиста бразильского "Васко да Гама"

ТАСС, 21 февраля. Российский футбольный клуб ЦСКА намерен приобрести полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса в ближайшее время. Об этом сообщил агент футболиста Фабиано Фара, чьи слова приводит бразильский телеканал Globo.

По данным источника, стороны уже согласовали переход 19-летнего бразильца, ЦСКА заплатит за футболиста €2,5 млн.

"Они должны подписать контракт в ближайшее время. У ЦСКА есть цель использовать его в следующей Лиге чемпионов, поэтому они хотят приобрести игрока как можно раньше, чтобы было время его подготовить", - заявил агент.

Отмечается, что Сантос привлек интерес ЦСКА игрой на молодежном турнире в Бразилии, в котором он забил пять мячей в девяти матчах.

Первый официальный матч после зимнего перерыва футболисты ЦСКА проведут 2 марта, когда в гостевой игре чемпионата России встретятся с тульским "Арсеналом".