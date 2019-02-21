Голодец: решения России в рамках борьбы с допингом являются поворотными

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Принятые Россией решения в рамках борьбы с употреблением допинга в спорте являются поворотными и носят серьезный характер. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Вопрос допинга тревожит все сообщество, в том числе мировое. Спорт должен быть честным, это аксиома и не вызывает ни у кого споров. Сейчас система изменена - введено новое законодательство, введена система обучения, что очень важно, даже новая система настороженности, я бы сказала. Мы чаще проверяем спортсменов, активно работают наши специалисты с коллегами из других стран по пропаганде и образованию врачей, персонала, самих атлетов", - сказала Голодец.

"Проделанный нами путь ведет к тому, что на соревнованиях мы обеспечиваем должный контроль за спортсменами. Принятые нами решения являются серьезными и поворотными", - добавила она.

В январе исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение не лишать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия кодексу организации. РУСАДА было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года с условием предоставления базы данных московской антидопинговой лаборатории. Ее копию WADA получило в середине января.