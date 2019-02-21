{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Голодец: Универсиада-2019 будет рекордной по числу команд и пройдет на высоком уровне

Вице-премьер РФ выразила сожаление в связи с отсутствием украинских спортсменов в списке участников соревнований

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске пройдет на высоком уровне и станет рекордной по количеству участников. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-премьер РФ, председатель организационного комитета Универсиады-2019 Ольга Голодец.

На эту тему
Глава FISU Матыцин сожалеет, что сборная Украины не выступит на Универсиаде в Красноярске

"Мы получили самую высокую оценку со стороны международных экспертов, а сейчас готовимся к приему команд. Эта зимняя Универсиада поставит новый рекорд, ведь никогда в истории зимних Универсиад не было такого количества участников - 58 команд. Это говорит об интересе к зимним видам спорта, интересе к спорту среди молодежи, доверии к тому, что у нас в Красноярске Универсиада пройдет на самом высоком уровне", - сказала она.

Голодец также выразила сожаление в связи с отсутствием украинских спортсменов в списке участников соревнований.

"Искренне жаль, что украинские спортсмены не приедут, от них Международная федерация университетского спорта [FISU] получила официальное письмо о том, что они не могут профинансировать приезд своей сборной команды. У страны всегда есть возможность обратиться к FISU и получить дополнительную помощь, но вот в такие условия попали украинские спортсмены, если вдруг они найдут средства и приедут, мы будем рады. Я уверена, что они будут чувствовать себя абсолютно комфортно", - подчеркнула Голодец.

Универсиада пройдет с 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаЗимняя Универсиада-2019 в Красноярске
IAAF одобрила нейтральный статус 21 российского легкоатлета
К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина
Читать полностью