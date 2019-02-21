Голодец: Универсиада-2019 будет рекордной по числу команд и пройдет на высоком уровне

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске пройдет на высоком уровне и станет рекордной по количеству участников. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-премьер РФ, председатель организационного комитета Универсиады-2019 Ольга Голодец.

"Мы получили самую высокую оценку со стороны международных экспертов, а сейчас готовимся к приему команд. Эта зимняя Универсиада поставит новый рекорд, ведь никогда в истории зимних Универсиад не было такого количества участников - 58 команд. Это говорит об интересе к зимним видам спорта, интересе к спорту среди молодежи, доверии к тому, что у нас в Красноярске Универсиада пройдет на самом высоком уровне", - сказала она.

Голодец также выразила сожаление в связи с отсутствием украинских спортсменов в списке участников соревнований.

"Искренне жаль, что украинские спортсмены не приедут, от них Международная федерация университетского спорта [FISU] получила официальное письмо о том, что они не могут профинансировать приезд своей сборной команды. У страны всегда есть возможность обратиться к FISU и получить дополнительную помощь, но вот в такие условия попали украинские спортсмены, если вдруг они найдут средства и приедут, мы будем рады. Я уверена, что они будут чувствовать себя абсолютно комфортно", - подчеркнула Голодец.

Универсиада пройдет с 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.