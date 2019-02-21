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СМИ: "Кардифф" и "Нант" договорились об отсрочке выплаты €6,5 млн за переход Салы

Первоначально валлийцы должны были выплатить французам эту сумму 20 февраля

ТАСС, 21 февраля. Клуб из Уэльса "Кардифф" и французский "Нант" договорились перенести на неделю - до 27 февраля - дату выплаты первого транша в размере более £5 млн (€6,5 млн) за переход аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который обошелся валлийцам в £15 млн (€19,5 млн). Об этом сообщает британская газета The Independent.

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Первоначально валлийцы должны были выплатить французам эту сумму 20 февраля, однако руководство команды из Франции согласилось на отсрочку платежа с учетом просьбы "Кардиффа", ожидающего результаты расследования гибели Салы. Уроженец Аргентины погиб 21 января в результате крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu в районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш. За два дня до трагедии Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф".

"Нант" потребовал от валлийцев заплатить за переход в "Кардифф" Салы, когда тот еще числился пропавшим без вести, пригрозив в случае невыполнения условий сделки судебным иском. Согласно условиям контракта, сумма за переход футболиста должна быть погашена клубом из Уэльса в рассрочку в течение трех лет, поэтому "Нант" настоял на выплате первого транша в размере 5 млн фунтов. Стороны достигли договоренности о сумме контракта 19 января, а через два дня международный сертификат о переходе аргентинца был зарегистрирован в Футбольной ассоциации Уэльса.

"Кардифф" отказывался выплачивать сумму трансфера "Нанту", добиваясь от французского клуба ответов на ряд вопросов, связанных с переходом аргентинца: кто организовал полет, почему Салу отправили ночью на одномоторном самолете в сложных условиях, без адекватной аварийной аппаратуры, а также имел ли пилот Дэвид Ибботсон лицензию для перевозки коммерческих пассажиров.

"Кардифф" также заявил о намерении обратиться в полицию, Международную федерацию футбола и Английскую премьер-лигу с целью проведения ими расследования обстоятельств "сомнительного трансфера" Салы.

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