IAAF одобрила нейтральный статус 21 российского легкоатлета

ТАСС, 21 февраля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки еще 21 российского легкоатлета на получение нейтрального статуса, который позволит спортсменам выступать на международных стартах. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Допуск к участию в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении получили: Никита Андриянов (барьерный бег), Кирилл Чернухин (спринт), Яна Глотова (400 м), Аделина Халикова (прыжки в высоту), Валерия Храмова (Андреева) (400 м), Евгений Кунц (1500 м), Дмитрий Лопин (спринт), Артем Макаренко (многоборье), Игорь Образцов (спринт), Мария Павлова (многоборье), Сергей Полянский (прыжки в длину), Елена Соколова (прыжки в длину), Ирина Такунцева (400 м) и двукратный призер чемпионатов Европы Ирина Гуменюк (тройной прыжок). При этом Андриянов, Халикова, Храмова, Полянский, Такунцева и Гуменюк на данный момент не выполнили нормативы для участия в зимнем чемпионате Европы.
Допуск к участию в Кубке Европы по метаниям получили следующие спортсмены: Алена Белякова, Полина Соколова, Алексей Худяков (все - метание диска), Анастасия Бородулина, Евгений Коротовский, Наталья Поспелова, Алексей Сокирский (все - метание молота),
Ранее 21 января нейтральный статус получили 42 российских легкоатлета. Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет с 1 по 3 марта в Глазго (Великобритания). Кубок Европы по метаниям состоится 9-10 марта в словацком Шаморине.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, не первый год проживающая в США.
IAAF в конце января выступила с заявлением, в котором говорится о том, что ВФЛА не может быть восстановлена в своих правах на мартовском заседании совета из-за невозможности выполнения к этому времени одного из критериев. Следовательно, до следующего совета IAAF, который пройдет летом, российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса.