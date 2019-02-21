Многоборец Макаренко не сможет выступить на зимнем ЧЕ по легкой атлетике

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский многоборец Артем Макаренко не сможет выступить на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго, так как не успевает оформить визу. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов.

Ранее тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал 11 легкоатлетов для участия в чемпионате Европы в помещении 2019 года. В четверг Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 21 российского легкоатлета, в том числе Макаренко, на получение нейтрального статуса, который позволит спортсменам выступать на международных стартах.

"У Артема Макаренко есть выполненный норматив и приглашение для участия в зимнем чемпионате Европы в Глазго. Однако у него нет времени на то, чтобы успеть оформить визу в Великобританию и решить другие организационные вопросы. Поэтому было принято решение о том, что Макаренко не поедет на чемпионат Европы", - пояснил Желанов.

Зимний чемпионат Европы пройдет в Глазго с 1 по 3 марта. Российские легкоатлеты на соревнованиях будут выступать в нейтральном статусе из-за дисквалификации национальной федерации.