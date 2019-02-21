Елистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России по шорт-треку на чемпионат мира

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определил состав команды на предстоящий чемпионат мира. Как сообщила ТАСС начальник сборной Анна Максименко, на турнире выступят лидеры команды Семен Елистратов и Софья Просвирнова.

"На чемпионате мира выступят Елистратов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Константин Ивлиев, а также Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Евгения Захарова", - сказала Максименко.

Чемпионат мира пройдет в Софии с 8 по 10 марта.