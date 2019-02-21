СМИ: футболист Сала мог подписать недействительный контракт с "Кардиффом"

ТАСС, 21 февраля. Аргентинский футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе, мог заключить недействительный контракт с валлийским клубом "Кардифф". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

По данным источника, соглашение не соответствовало правилам английской премьер-лиги и было возвращено для подписания до крушения самолета.

Ранее сообщалось, что Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" во время зимнего трансферного окна (1-31 января). Он вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.

Уроженец Аргентины погиб 21 января в результате крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu в районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш. За два дня до трагедии 28-летний Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф".