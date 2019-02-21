Оргкомитет Олимпийских игр - 2024 предложил внести брейк-данс в программу соревнований

ТАСС, 21 февраля. Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, предложил внести в программу соревнований брейк-данс. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Также предложено добавить в соревновательную программу скалолазание, скейтбординг и серфинг. Окончательное решение о включении данных дисциплин в соревновательную программу Игр-2024 примет Международный олимпийский комитет (МОК).

Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на Юношеских олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе в октябре. Первым в истории чемпионом в данной дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.

В июле минувшего года МОК принял решение включить пять новых видов спорта в программу Игр 2020 года в Токио: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. При этом было оговорено, что данный список соревнований будет актуален исключительно для ОИ-2020, а оргкомитеты последующих летних Олимпиад вправе также формировать соревновательную программу.

Париж был выбран местом проведения летней Олимпиады-2024 в прошлом году. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские игры - с 28 августа по 8 сентября.