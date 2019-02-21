Футболист Хубулов потребовал от обанкротившегося ФК "Кубань" 35 млн рублей

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Реестр требований кредиторов признанного банкротом футбольного клуба "Кубань" пополнился заявленным требованием бывшего полузащитника команды Арсена Хубулова на сумму 35 млн 185 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС конкурсный управляющий НАО "Футбольный клуб "Кубань" Евгений Слушкин.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Хубуловым заявлено требование к НАО "Футбольный клуб "Кубань" на основании трудового договора, заключенного с ним клубом первого августа 2013 года. Полузащитник завершил выступления за клуб в феврале 2017 года, всего за команду Хубулов провел 82 матча во всех турнирах и забил семь мячей.

"Да, такие требования в реестр кредиторов включены в размере 35 млн 185 тыс. рублей", - ответил Слушкин на вопрос агентства о включении требований Хубулова в реестр требований кредиторов.

Ранее сообщалось, что в реестре кредиторов числится более 50 заявлений, общая сумма требований составляет более 1 млрд рублей. Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества клуба на торги.

Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом ФК "Кубань" (юридическое лицо - НАО "Футбольный клуб "Кубань"). В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании "Кубани" банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство.

Согласно материалам из картотеки суда, заявителями выступали ООО "Профсервис-Краснодар", ООО "Спортлэнд-Тур", ООО "Ростовская УК", Данила Яшук, ООО "Авиапартнер", ООО "Фрахтавия", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", АО "Успенский сахарник", ИФНС №4 по Краснодару, Осинькин И. В. В числе третьих лиц по делу проходили управление Росреестра по Краснодарскому краю, КБ "Кубань Кредит", администрация муниципального образования Краснодара, управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.