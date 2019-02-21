Японская Осака планирует претендовать на проведение Гран-при "Формулы-1"

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Власти японской Осаки планируют претендовать на проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", задействовав инфраструктуру, которую планируется построить к Всемирной выставке Expo ("Экспо") в 2025 году. Об этом заявил в четверг мэр города Хирофуми Ёсимура.

"Я хочу реализовать идею этапа "Формулы-1" в Осаке любым способом", - цитирует его агентство Киодо. По его словам, гонку можно будет провести в городском формате с использованием дорог общего пользования, как, к примеру, в Монако.

"Я думаю, если мы привлечем инвестиции из-за рубежа, сможем реализовать проект, которого еще не было в Японии. Мне кажется, для этого подойдет искусственный острова Юмэсима", - добавил мэр. Именно там планируется в 2025 году провести "Экспо". Ёсимура также отметил, что власти Осаки намерены заняться поиском возможностей для сотрудничества с "Формулой-1" в течение года.

Гран-при Японии в настоящее время проводится на трассе "Судзука" в префектуре Миэ. В прошлом году Осака победила на выборах места проведения "Экспо" 2025 года. Город также претендует на то, чтобы разместить на своей территории первое в Японии казино, после того как в стране был принят закон, позволяющий это сделать.