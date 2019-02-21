Есмантович: ЦСКА буднично отнесся к победе в регулярном чемпионате КХЛ

"Хорошо, когда есть победа, но она еще не главная, все впереди. Ничего особенного не чувствую - все обычно, встретили победу буднично. К сожалению, регламент КХЛ не дает радоваться этому кубку, потому что все регалии отдаются победителю Кубка Гагарина, - сказал Есмантович. - Мне бы очень хотелось, чтобы победа в регулярном чемпионате, как в советское время, была равна победе в чемпионате страны, а Кубок Гагарина был бы кубком страны, но, к сожалению, такого удовольствия нам не сделали, поэтому радости большой не испытываем".

За всю историю КХЛ никто из победителей регулярного сезона ни разу не становился обладателем Кубка Гагарина. "Никакого проклятия чемпиона "регулярки" нет, я с 10 лет в спорте, практически всю жизнь посвятил профессиональному спорту, и никаких таких вещей нет. Задача, душа и смысл спорта - побеждать в каждом матче", - отметил президент ХК ЦСКА.

В нынешнем сезоне ЦСКА проводит домашние матчи на МСК "ЦСКА-Арена" в "Парке легенд", 11 домашних игр армейцев из 30 собрали аудиторию свыше 10 тыс. человек. "В рамках рабочего режима мы готовимся к плей-офф, мы делаем это всем коллективом. Мы хотим поблагодарить наших болельщиков, пригласить их на плей-офф, чтобы продолжилась традиция полных трибун. Мы очень стараемся и надеемся, что это у нас получится", - подчеркнул он.

В первом раунде плей-офф ЦСКА встретится с командой, которая займет в Западной конференции восьмое место, в данный момент восьмую позицию занимает подмосковный "Витязь". "ЦСКА уважает всех соперников в плей-офф, все обнулится и начнется сначала. Нужно будет каждый матч доказывать, выгрызать каждую шайбу, обыгрывать. Поэтому никаких предрассудков, на кого хотим попасть, нет, мы не выбираем соперника, даже в мыслях этого нет", - добавил Есмантович.