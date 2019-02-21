Ажиотаж из-за приезда Медведевой не усложнил работы организаторам Кубка России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Повышенное внимание к финалу Кубка России по фигурному катанию, связанное с приездом ведущих российских одиночниц Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой и Станиславы Константиновой, не усложнило работу организаторам турнира. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фигурного катания Новгородской области Алексей Пшеничный.

Финал Кубка России, который завершится 22 февраля, станет последним турниром перед определением состава сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме (18-24 марта). Впервые на турнире была введена билетная программа, арена вмещает 1080 зрителей.

"Участие в турнире спортсменок такого высокого уровня не стало для нас проблемой, не усложнило работу. Скорее это для нас колоссальный опыт в вопросах обеспечения безопасности, максимально комфортной среды для участников. Единственное, поскольку не можем допустить на арену больше людей, чем она вмещает, была организована билетная программа", - рассказал Пшеничный.

По словам Пшеничного, для любого периферийного города, среднего областного центра мероприятие такого уровня вне зависимости от участия топовых спортсменов - большое событие. "В любом случае все участники турнира - спортсмены высокого уровня, конкуренция в нашей стране огромная. Та же Медведева выступала в Великом Новгороде на Кубке России в 2014 году и заняла второе место, первой была Анна Погорилая. Все возвращается, и хочется ей пожелать, чтобы наш лед стал для нее счастливым", - сказал он.