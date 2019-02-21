Знарок планирует присутствовать на Универсиаде в Красноярске со сборной России по хоккею

Ранее стало известно, что в штаб сборной России на Универсиаде в Красноярске вошли глава штаба Роман Ротенберг, генеральный менеджер Сергей Гомоляко, главный тренер Владислав Хромых, тренеры Игорь Ефимов, Андрей Никишов, Денис Баев и тренер вратарей Роман Кривомазов.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Консультант штаба национальной сборной России по хоккею Олег Знарок планирует отправиться с командой на Универсиаду в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

"Все члены штаба сборной, включая Знарка, планируют присутствовать на Универсиаде", - сообщил Ротенберг.

27 ноября Знарок был назначен консультантом штаба национальной сборной России. Отмечалось, что в его обязанности входит подготовка резерва - работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.

В качестве главного тренера национальной команды Знарок привел россиян к победе на Олимпийских играх 2018 года и чемпионате мира - 2014, а также к серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) медалям мировых первенств. Он покинул сборную России незадолго до старта чемпионата мира 2018 года. Знарок также является трехкратным обладателем Кубка Гагарина - дважды с московским "Динамо" (2012, 2013) и один раз с петербургским СКА (2017).

Зимняя Универсиада в Красноярске состоится 2-12 марта. Сборная России по хоккею на Универсиаде встретится в группе с командами Словакии (1 марта), Японии (3 марта), США (5 марта), Венгрии (7 марта) и Чехии (9 марта), в другой группе сыграют сборные Великобритании, Казахстана, Канады, Латвии, Швейцарии и Швеции. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал, матчи данной стадии пройдут 11 марта, игра за третье место и финал - 12 марта.