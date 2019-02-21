FIBA считает "окна" на игры сборных важной частью системы, но готова к диалогу с Евролигой

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил ТАСС, что календарь отборочного турнира к Кубку мира 2019 года несуразный, так как пересекается с матчами Евролиги и национальные команды не могут выступать в оптимальных составах. Также министр спорта РФ Павел Колобков на встрече со сборной России в Новогорске выразил надежду, что у Евролиги и FIBA "хватит разума, чтобы сесть за стол и договориться".

"Наш новый генеральный секретарь Андреас Загклис считает, что "окна" являются неотъемлемой частью новой системы, которая вступила в силу еще в 2017 году. При этом подготовка к ней началась за много лет до этого, - заявили ТАСС в пресс-службе FIBA. - Что касается отношений с Евролигой, то Загклис - человек, который верит в диалог, в добрые намерения, и поэтому открыт для обсуждения любых предложений, которые могут пойти на пользу баскетболу и его развитию".

FIBA не раз открыто возмущалась календарем Евролиги в связи с тем, что в нем не предусмотрены "окна" для игр национальных команд. Евролига, в свою очередь, заявила, что игроки клубов - участников турнира имеют право беспрепятственно уезжать на матчи сборных по ходу сезона. Несмотря на то, что конфликт FIBA и Евролиги длится не один год, система проведения матчей сборных остается прежней, хоть и пересекается с клубными соревнованиями.