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Сборные по баскетболу

FIBA считает "окна" на игры сборных важной частью системы, но готова к диалогу с Евролигой

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил ТАСС, что календарь отборочного турнира к Кубку мира 2019 года несуразный
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© AP Photo/Christian Palma

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) считает перерывы на матчи сборных неотъемлемой частью новой системы проведения соревнований, но готова к диалогу с Евролигой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIBA.

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил ТАСС, что календарь отборочного турнира к Кубку мира 2019 года несуразный, так как пересекается с матчами Евролиги и национальные команды не могут выступать в оптимальных составах. Также министр спорта РФ Павел Колобков на встрече со сборной России в Новогорске выразил надежду, что у Евролиги и FIBA "хватит разума, чтобы сесть за стол и договориться".

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"Наш новый генеральный секретарь Андреас Загклис считает, что "окна" являются неотъемлемой частью новой системы, которая вступила в силу еще в 2017 году. При этом подготовка к ней началась за много лет до этого, - заявили ТАСС в пресс-службе FIBA. - Что касается отношений с Евролигой, то Загклис - человек, который верит в диалог, в добрые намерения, и поэтому открыт для обсуждения любых предложений, которые могут пойти на пользу баскетболу и его развитию".

FIBA не раз открыто возмущалась календарем Евролиги в связи с тем, что в нем не предусмотрены "окна" для игр национальных команд. Евролига, в свою очередь, заявила, что игроки клубов - участников турнира имеют право беспрепятственно уезжать на матчи сборных по ходу сезона. Несмотря на то, что конфликт FIBA и Евролиги длится не один год, система проведения матчей сборных остается прежней, хоть и пересекается с клубными соревнованиями.

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