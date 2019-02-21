Боли в спине помешали лыжнице Соболевой выйти в финал спринта на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Травма спины помешала российской лыжнице Елене Соболевой выйти в финал спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания квалификации.

Соболева не сумела отобраться по времени в число 30 сильнейших. В финале Россию представят Наталья Матвеева, Наталья Непряева и Юлия Белорукова.

"Не подошла к старту в той форме, в какой планировала, - сказала Соболева. - На "Тур де Ски" я упала в одной из гонок и заканчивала многодневку с больной спиной, которая до сих пор не прошла и беспокоит. Она не дает выступать так, как я могу".

"Не хочу все сваливать на травму спины, но есть факторы, которые мешают показывать максимальный результат", - добавила она.

Лыжница рассказала, что на чемпионате мира она также планирует выступить в гонке на 30 км, которая пройдет 2 марта. "Спринт для меня был очень важен, потому что существовал отбор на чемпионат мира и я каким-то чудом его прошла, выступила лучше других девочек. Сомнений не было бежать или нет, потому что нельзя упускать возможность выступить на чемпионате мира", - сказала спортсменка.

"Мне уже 27 лет, а у более молодых девочек еще все впереди, у них будут и чемпионаты мира, и Олимпиады, и победы, и все на свете", - добавила она.