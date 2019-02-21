Ерастова: россияне рассчитывают на золото в случае включения брейк-данса в программу ОИ

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова считает, что российским спортсменам под силу завоевать золотую медаль Олимпийских игр в брейк-дансе в случае включения дисциплины в программу соревнований. Об этом Ерастова рассказала ТАСС.

Ранее стало известно, что оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, предложил внести в программу соревнований брейк-данс.

"Безусловно, любой неолимпийский вид спорта мечтает войти в программу Олимпийских игр. Для меня весьма отрадно то, что брейк-данс, который совсем недавно присоединился к танцевальной семье, претендует на столь почетную миссию, - отметила Ерастова. - Надеюсь, что это состоится, а российские спортсмены, уверена, с наилучшей стороны покажут себя на соревнованиях. Мы, безусловно, будем рассчитывать на олимпийское золото".

В октябре 2018 года первым чемпионом юношеских Олимпийских игр по брейк-дансу стал 18-летний россиянин Сергей Чернышев.