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Медведев разрешил Голодец и Колобкову войти в набсовет оргкомитета ЧЕ-2020 по футболу

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Астахов/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Дмитрий Астахов/ТАСС

ТАСС, 21 февраля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, разрешающее вице-премьеру Ольге Голодец и министру спорта Павлу Колобкову на безвозмездной основе войти в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года, несколько матчей которого примет Санкт-Петербург. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

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Помимо Голодец и Колобкова, разрешение на деятельность в набсовете оргкомитета получили заместитель министра финансов РФ Антон Котяков, начальник Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Леонид Гербановский, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и директор Департамента координации подготовки к чемпионату мира по футболу Минспорта России Светлана Миронова.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Стадион "Санкт-Петербург" принимал игры чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций - 2017. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года ("Россия-2020") возглавляет Алексей Сорокин.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичГолодец, Ольга ЮрьевнаКолобков, Павел Анатольевич
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