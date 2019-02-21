Медведев разрешил Голодец и Колобкову войти в набсовет оргкомитета ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 21 февраля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, разрешающее вице-премьеру Ольге Голодец и министру спорта Павлу Колобкову на безвозмездной основе войти в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года, несколько матчей которого примет Санкт-Петербург. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Помимо Голодец и Колобкова, разрешение на деятельность в набсовете оргкомитета получили заместитель министра финансов РФ Антон Котяков, начальник Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Леонид Гербановский, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и директор Департамента координации подготовки к чемпионату мира по футболу Минспорта России Светлана Миронова.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Стадион "Санкт-Петербург" принимал игры чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций - 2017. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года ("Россия-2020") возглавляет Алексей Сорокин.