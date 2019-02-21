Лыжница Белорукова заявила, что ей не хватило дерзости в спринте на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Белорукова объяснила поражение в четвертьфинале спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде тем, что недостаточно дерзко боролась с соперницами на дистанции. Об этом она рассказала журналистам после гонки.

Белорукова, которая стала бронзовым призером в спринте на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, в своем четвертьфинальном забеге финишировала четвертой и не вышла в полуфинал.

"Я знаю свои гонки, свои сильные позиции и знаю, где что меня будет ждать, поэтому не расстроилась. Сто процентов могло быть лучше, но получилось так, как получилось", - сказала Белорукова.

"Настраивалась на любой исход, была готова ко всему: как выиграть, так и проиграть, поэтому не удивляюсь. Это спринт, тут может быть абсолютно все. Я не совсем дерзко бегаю, не люблю перекрывать людей, а иностранки бегают очень дерзко, перекрывают, и ты теряешь позиции. Надо учиться всех раскидывать, расталкивать и идти первой", - добавила она.