Лыжница Матвеева почти не верила, что ей удастся избежать пожизненной дисквалификации

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Матвеева практически не верила, что во время допинговых разбирательств, которые шли в начале прошлого года, суд ее полностью оправдает. Об этом она рассказала журналистам после выступления в спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

Матвеева, которая стала серебряным призером в командном спринте на чемпионате мира 2017 года, была дисквалифицирована дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК), но после полностью оправдана решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

"У меня был не такой большой перерыв - всего два месяца, но психологически это давило. У меня все зависело от решения суда, и если бы оно было в худшую сторону, то я бы получила пожизненную дисквалификацию и лишилась бы всего. Два месяца были очень тяжелыми, потому что я сама не верила в победу. Слава богу, что все хорошо закончилось", - сказала Матвеева.

"После этого пообщались с [тренером] Маркусом Крамером и договорились поработать еще минимум сезон", - добавила она.

В Зефельде Матвеева выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала. "Надо было проходить минимум в полуфинал. Я чувствовала, что это моя трасса. Два года назад в Лахти была в оптимальной форме, но помешало падение [в личном спринте]. В этом году трасса мне подходила, но не получилось", - рассказала она.

32-летняя лыжница отметила, что пока не приняла решение о том, будет ли продолжать карьеру после нынешнего сезона.