Стали известны соперники женской сборной России по футболу по отборочному турниру ЧЕ-2021

ТАСС, 21 февраля. Женская сборная России по футболу сыграет в отборочной группе А чемпионата Европы, который пройдет в 2021 году в Англии. Об этом стало известно по итогам жеребьевки отборочного турнира, которая прошла в швейцарском Ньоне.

Сборная России, главным тренером которой является Елена Фомина, выступит в группе А вместе с командами Косова, Нидерландов, Словении, Турции и Эстонии. Сборная Нидерландов является действующим чемпионом Европы. Календарь матчей российской команды будет опубликован позднее.

Отборочный турнир пройдет с 28 августа 2019 года по 22 сентября 2020-го. В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп и три лучшие сборные, занявшие вторые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми в шести оставшихся группах, примут участие в стыковых матчах и определят еще трех участников финального турнира. Сборная Англии освобождена от отбора на правах хозяйки чемпионата.

Официальные чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1984 года. Сборная СССР ни разу не принимала участие в турнире. Женская национальная сборная России пять раз принимала участие в финальной части чемпионата Европы, россиянки ни разу не пробивались в плей-офф турнира. Первенство Европы в Англии пройдет с 11 июля по 1 августа 2021 года.

Остальные группы отборочного турнира ЧЕ-2021 выглядят следующим образом:

группа В - Дания, Босния и Герцеговина, Грузия, Израиль, Италия, Мальта;

группа С - Белоруссия, Норвегия, Северная Ирландия, Уэльс, Фарерские острова;

группа D - Азербайджан, Испания, Молдавия, Польша, Чехия;

группа Е - Албания, Кипр, Португалия, Финляндия, Шотландия;

группа F - Венгрия, Исландия, Латвия, Словакия, Швеция;

группа G - Австрия, Казахстан, Македония, Сербия, Франция;

группа H - Бельгия, Литва, Румыния, Хорватия, Швейцария;

группа I - Германия, Греция, Ирландия, Черногория, Украина.