Андрей Тихонов признался, что никогда не мечтал возглавить "Спартак"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший футболист и капитан "Спартака" Андрей Тихонов заявил, что никогда не имел мечты возглавить московский клуб. Об этом он рассказал журналистам после пресс-конференции, посвященной Кубку легенд имени Константина Еременко.

Тихонов работал в тренерском штабе "Спартака" в 2011-2012, 2013-2014 годах.

"Мечты возглавить "Спартак" никогда не имел, многие тренеры хотят руководить сильным именитым клубом, но вопрос, готовы ли они сами к этому. Сложно пока судить о "Спартаке" Кононова, на сборах в Катаре команда показывала интересную игру, но в Турции был уже немного другой футбол. Когда возобновится чемпионат, тогда можно будет судить", - заявил бывший игрок.

"Если говорить о возвращении на тренерскую должность, то было предложение от минского "Динамо", но не нашли общий язык. Тренеров много, команд мало - сегодня предложение есть, завтра его уже нет. Но если будет какое-то хорошее предложение, независимо от уровня лиги, то почему бы и нет", - добавил Тихонов.

Тихонов является восьмикратным чемпионом России в составе московского "Спартака", завершил футбольную карьеру в 2011 году. В качестве тренера последним местом работы Тихонова были самарские "Крылья Советов" (2017-2018), которые под его руководством вернулись в Российскую премьер-лигу.