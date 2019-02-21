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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Российский лыжник Устюгов толкнул норвежца Клебо после финиша гонки на чемпионате мира

Судьи наказали российского спортсмена желтой карточкой
Сергей Устюгов EPA-EFE/PETER SCHNEIDER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов толкнул норвежца Йоханнеса Клебо после финиша в полуфинале спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Во время гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой.

Устюгов занял пятое место в своем полуфинальном забеге с отставанием в 1,92 секунды от победителя итальянца Федерико Пеллегрино (3 минуты 08,22 секунды) и не смог выйти в финал. Клэбо занял второе место.

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