Лыжник Устюгов признался, что у него сдали нервы на финише в полуфинале спринта на ЧМ

Устюгов толкнул норвежца Йоханнеса Клебо после финиша в полуфинале спринта. Во время гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца . Судьи наказали россиянина желтой карточкой.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов признался, что у него сдали нервы на финише полуфинального спринтерского забега на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде. Об этом спортсмен сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ" .

"В последнее время спринты так не бегаются, в нашем полуфинале никто не хотел уходить первым на спуск, но мои нервы не выдержали, так что я ушел первый, - отметил Утюгов. - Знал, что на меня накатят, надо было не пропускать с правой стороны. Понял, что должен делать так же, как остальные, когда подъехал к подъему - то ли я полез, то ли Клебо меня подрезал, но я думаю, это все было умышленно, чуть-чуть нервы сдали на финише. Если бы шел кто- то другой, думаю, что такого бы не было".

"После финиша ко мне подошел наш сервисмен и сказал, что дали желтую карточку. За что точно - узнаю позже, подойду в судейскую кабинку. Хотелось бы пройти в финал, но это спорт, двигаемся дальше, впереди скиатлон", - добавил спортсмен.

Устюгов занял пятое место в своем полуфинальном забеге, Клебо финишировал вторым.