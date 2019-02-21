Большунов объяснил плохим самочувствием поражение в лыжном спринте на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Плохое самочувствие помешало российскому лыжнику Александру Большунову удачно выступить в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом он рассказал журналистам.

Большунов показал последний результат в своем полуфинале в спринте на чемпионате мира.

"Никаких слов сейчас не могу найти. Ничего не получилось, самочувствие очень плохое. Но чемпионат мира только начался, руки не опускаю", - сказал Большунов.

Большунов является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года (три серебра и бронза). В личном спринте он стал третьим на Олимпиаде-2018.