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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Вице-президент ФЛГР: лыжник Ретивых отработал по максимуму в спринте на ЧМ

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, россиянин завоевал бронзу
Глеб Ретивых AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Глеб Ретивых
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых отработал на все сто процентов в спринте на чемпионате мира, что позволило ему завоевать бронзу. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.

"Глеба нужно поздравить, он сделал для нашей страны очень многое. В той ситуации, в которой он оказался, он отработал на сто процентов и даже больше. Глеб - молодец, ему еще нужно подготовиться, чтобы с этими ребятами бороться, но он показал, что на данный момент он третий в мире", - заявил Крянин.

Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.

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