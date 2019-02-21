Вице-президент ФЛГР: лыжник Ретивых отработал по максимуму в спринте на ЧМ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых отработал на все сто процентов в спринте на чемпионате мира, что позволило ему завоевать бронзу. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.

"Глеба нужно поздравить, он сделал для нашей страны очень многое. В той ситуации, в которой он оказался, он отработал на сто процентов и даже больше. Глеб - молодец, ему еще нужно подготовиться, чтобы с этими ребятами бороться, но он показал, что на данный момент он третий в мире", - заявил Крянин.

Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.