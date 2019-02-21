Организаторы ЧМ отклонили протест сборной России на нарушение правил лыжника Клебо

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта отклонили протест сборной России на поведение норвежца Йоханнеса Клебо в спринтерской гонке турнира и показанную Сергею Устюгову желтую карточку. Об этом ТАСС сообщил ТАСС тренер Устюгова Маркус Крамер, который присутствовал на заседании жюри.

"Ничего не изменилось", - сказал Крамер.