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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Организаторы ЧМ отклонили протест сборной России на нарушение правил лыжника Клебо

Во время полуфинального забега в спринте между норвежцем и Сергеем Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал
Йоханнес Клебо EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Йоханнес Клебо
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта отклонили протест сборной России на поведение норвежца Йоханнеса Клебо в спринтерской гонке турнира и показанную Сергею Устюгову желтую карточку. Об этом ТАСС сообщил ТАСС тренер Устюгова Маркус Крамер, который присутствовал на заседании жюри.

"Ничего не изменилось", - сказал Крамер.

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Во время гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой.

Устюгов занял в полуфинале пятое место и не сумел выйти в финал. Победителем спринта стал Клебо, показавший в финале результат 3 минуты 21,17 секунды. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание - 0,23 секунды), бронзу - россиянин Глеб Ретивых (1,37 секунды).

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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