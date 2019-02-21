Организаторы ЧМ отклонили протест сборной России на нарушение правил лыжника Клебо

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта отклонили протест сборной России на поведение норвежца Йоханнеса Клебо в спринтерской гонке турнира и показанную Сергею Устюгову желтую карточку. Об этом ТАСС сообщил ТАСС тренер Устюгова Маркус Крамер, который присутствовал на заседании жюри.
"Ничего не изменилось", - сказал Крамер.
Во время гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой.
Устюгов занял в полуфинале пятое место и не сумел выйти в финал. Победителем спринта стал Клебо, показавший в финале результат 3 минуты 21,17 секунды. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание - 0,23 секунды), бронзу - россиянин Глеб Ретивых (1,37 секунды).