Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер завершил карьеру

ТАСС, 21 февраля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает американский портал Bloody Elbow.

Сен-Пьер объявил о завершении карьеры на пресс-конференции в Монреале в четверг. В начале пресс-конференции боец на французском языке поблагодарил тренеров и спарринг-партнеров, которые помогали ему на карьерном пути.

"У меня нет слез по этому поводу, я очень рад завершить карьеру, - сказал Сен-Пьер. - Пришло время сделать это. Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру сам, а не тогда, когда мне скажут об этом. Необходима дисциплина, чтобы закончить карьеру на вершине".

Ранее чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре нынешнего года. Нурмагомедов предложил канадцу самому выбрать весовую категорию и место проведения боя из четырех городов - Москвы, Монреаля, Нью-Йорка и Абу-Даби.

37-летний Сен-Пьер является одним из лучших бойцов UFC в полусредней весовой категории, в его активе 28 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед (14 - досрочно) и потерпел два поражения. Он дважды завоевывал пояс организации в полусреднем весе. 4 ноября прошлого года канадец дебютировал в средней весовой категории и в первом же поединке победил удушающим приемом британца Майкла Биспинга, завоевав титул UFC в данном весе. Однако спустя два месяца Сен-Пьер освободил титул, так как не мог проводить его обязательную защиту из-за проблем со здоровьем.