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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Легков считает, что лыжник Устюгов выбрал неправильную тактику в полуфинале спринта на ЧМ

Олимпийский чемпион считает, что россиянину нужно было прямо со старта бежать очень быстро
Сергей Устюгов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов выбрал неправильную тактику в полуфинале спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Сочи Александр Легков.

Во время полуфинальной гонки между норвежцем Йоханнесом Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой занявший пятое место в полуфинале российский лыжник толкнул ставшего вторым норвежца, судьи наказали россиянина желтой карточкой. В финале Клебо стал победителем, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, бронзовую медаль чемпионата мира впервые в карьере завоевал россиянин Глеб Ретивых.

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"Инцидента с Клебо не было бы, если бы Устюгов со старта побежал очень быстро, его плюс был именно в этом. Даже если бы он проиграл на финише и приехал третьим, его забег был бы одним из самых быстрых, и он смог бы выйти в финал как "лаки-лузер", - отметил Легков. - Клебо и Пеллегрини очень сильные финишеры, но Устюгову надо было убегать и работать на результат".

"Очень рад и счастлив за Глеба, он классный парень, молодец. Бронза для него - это очень здорово, тем более в такой компании. Он долго шел к медали, что-то не получалось, но наконец-то теперь у него есть награда взрослого чемпионата мира", - добавил собеседник ТАСС.

У женщин лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, занявшая пятое место во втором полуфинале. Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выбыли на стадии четвертьфиналов, Елена Соболева - на стадии квалификации.

"Немножко не получилось сегодня у девочек, хотелось бы большего. Но это спорт, борьба продолжается, и я желаю им, чтобы после сегодняшнего дня у них появилось чуть больше спортивной злости. Гонок еще много, и у них еще все получится", - сказал Легков.

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